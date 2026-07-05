Ramazzotti rührt auf Auroras Hochzeit zu Tränen

Die romantische Hochzeit fand einen Tag nach der standesamtlichen Trauung im prachtvollen Castello di Xirumi auf Sizilien statt und krönte eine Liebesgeschichte, die bereits vor fast zehn Jahren begann. Gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn feierten Aurora und Goffredo den Beginn eines neuen Lebensabschnitts im Kreis ihrer Familien und engsten Freunde.

Zum Schluss gab es ein großes Feuerwerk, im Hintergrund der Vulkan Ätna der im Moment passend zur Show Feuer spuckt.