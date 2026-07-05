Ramazzotti rührt auf Auroras Hochzeit zu Tränen

Was für ein emotionaler Tag für die Familie Ramazzotti! Aurora Ramazzotti hat ihren langjährigen Partner Goffredo Cerza auf Sizilien geheiratet – und sorgte mit ihrer Traumhochzeit für Gänsehaut-Momente. Musikstar Eros Ramazzotti führte seine Tochter sichtlich gerührt und voller Stolz zum Altar. Mama Michelle Hunziker wischte sich Tränen aus den Augen.
Die romantische Hochzeit fand einen Tag nach der standesamtlichen Trauung im prachtvollen Castello di Xirumi auf Sizilien statt und krönte eine Liebesgeschichte, die bereits vor fast zehn Jahren begann. Gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn feierten Aurora und Goffredo den Beginn eines neuen Lebensabschnitts im Kreis ihrer Familien und engsten Freunde.
Zum Schluss gab es ein großes Feuerwerk, im Hintergrund der Vulkan Ätna der im Moment passend zur Show Feuer spuckt.
Das Brautkleid von Giorgio Armani erzählt eine ganz besondere Geschichte
Alle Blicke waren auf die strahlende Braut gerichtet. Aurora Ramazzotti trug ein elegantes, schlichtes Brautkleid von Giorgio Armani, das weit mehr als nur ein modisches Statement war, wie die „Vogue Italia“ enthüllte.
Das Design war bewusst von jenem Kleid inspiriert, das ihre Mutter Michelle Hunziker 1998 bei ihrer Hochzeit trug – eine liebevolle Hommage, die viele Fans tief berührte.
Dass Aurora nie von einer klassischen Märchenhochzeit träumte, verriet sie bereits vor ihrem großen Tag: „Ich war noch nie die Frau, die von der perfekten Hochzeit mit dem Prinzen in Blau geträumt hat.“
Umso bedeutender sei die Entscheidung gewesen, den Bund fürs Leben mit Goffredo Cerza einzugehen – nicht wegen eines romantischen Ideals, sondern aus tiefer Liebe und Überzeugung.
Eros Ramazzotti kämpft sichtbar mit den Emotionen
Als Aurora am Arm ihres Vaters den Weg zum Altar entlang Schritt, waren die Gefühle kaum zu übersehen. Eros Ramazzotti wirkte sichtlich bewegt und voller Stolz, während er seine Tochter ihrem Bräutigam entgegenführte. Für viele Fans sind diese Bilder schon jetzt die emotionalsten Aufnahmen der Hochzeit.
Auch Mutter Michelle Hunziker strahlte mit ihrer Tochter um die Wette. Dass Aurora ihr Brautkleid als Hommage an ihre Mutter gewählt hatte, verlieh dem Tag zusätzlich eine besonders persönliche und emotionale Note.
Bereits am Vortag standesamtlich verheiratet
Die standesamtliche Trauung hatte bereits am Freitag im ehemaligen Benediktinerkloster von Militello in Val di Catania stattgefunden, das heute als Rathaus genutzt wird. Dort zeigte sich das Paar bewusst ungezwungen: Aurora erschien in einem schlichten Outfit mit ärmellosem Oberteil, Rock, Netzhaube und Sandalen, während Goffredo Cerza ein hellblaues Hemd, Hose und Turnschuhe trug.
Vor dem Rathaus versammelten sich zahlreiche Schaulustige, die das Brautpaar begeistert feierten und Erinnerungsfotos machten.
Fast zehn Jahre Liebe – und längst eine kleine Familie
Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza lernten sich vor rund neun Jahren über gemeinsame Freunde kennen. Aus ihrer Liebe ging vor drei Jahren ihr gemeinsamer Sohn hervor. Die Verlobung folgte am 1. Dezember 2025 – nun haben sich die beiden endlich das Jawort gegeben.
Mit ihrer romantischen Hochzeit auf Sizilien setzen Aurora und Goffredo den schönsten Schlusspunkt unter ihre bisherige Liebesgeschichte – und zugleich den Beginn eines neuen Kapitels als Ehepaar.
Nach der glamourösen Hochzeit von Popstar Dua Lipa Anfang Juni beweist Sizilien einmal mehr, warum die Mittelmeerinsel derzeit zu den beliebtesten Hochzeitsdestinationen internationaler Prominenter zählt. Doch an diesem Wochenende gehörte die Bühne ganz Aurora Ramazzotti, ihrem bewegenden Gang zum Altar mit Vater Eros – und einem Brautkleid, das nicht nur wunderschön war, sondern auch eine liebevolle Botschaft an ihre Mutter Michelle Hunziker trug.
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