So ausgelassen war die Feier nach dem Standesamt!

Große Feier am Samstag

Doch mit der Feier am Freitag ist das Traum-Wochenende des Paares noch nicht vorbei. Das Highlight steht mit der Märchenhochzeit am Samstag noch bevor! Im Castello Xirumi Serravalle – einem romantischen Anwesen aus dem 16. Jahrhundert – soll die große Feier stattfinden. Ramazzotti und ihr Ehemann haben das Schloss für eine dreitägige Feier reserviert.