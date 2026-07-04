So ausgelassen war die Feier nach dem Standesamt!

Aurora Ramazzotti und ihr Langzeitpartner Goffredo Cerza haben sich bei ihrer standesamtlichen Hochzeit am Freitag das Jawort gegeben. Am Abend feierte das Brautpaar mit ihren Gästen ausgelassen. Ebenfalls mit von der Partie: Mama Michelle Hunziker und Vater Eros Ramazzotti!
Nach rund zehn Jahren Beziehung sind sie nun Mann und Frau! Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza haben sich am Freitag auf Sizilien das standesamtliche Jawort gegeben.
Paar teilte Videos von der abendlichen Sause
Nach der Trauung meldete sich das frisch gebackene Ehepaar auf Instagram mit einigen Schnappschüssen des Abends zurück. Videos zeigen, wie sich die beiden unter die Hochzeitsgäste mischen und unter freiem Himmel tanzen.
Elegantes weißes Kleid mit Spitze
Die 29-Jährige trägt inzwischen ein anderes Outfit als noch bei der standesamtlichen Trauung. Mit einem bodenlangen, trägerlosen Spitzenkleid zog die Braut alle Blicke auf sich. Ihre Haare hatte sie zu einem eleganten Dutt gestyled.
Romantische Momente
Neben ausgelassenen Tanz-Videos blieb auch Zeit für Romantik: Aurora teilte ein Video, in dem sie hinter ihrem Goffredo steht und ihn innig umarmt. Dabei singen die beiden lauthals den Song „The Climb“ von Miley Cyrus mit. Auch Auroras Mutter Michelle Hunziker teilte auf ihrem Instagram-Account süße Bilder vom ersten Tag des Hochzeits-Wochenendes.
Große Feier am Samstag
Doch mit der Feier am Freitag ist das Traum-Wochenende des Paares noch nicht vorbei. Das Highlight steht mit der Märchenhochzeit am Samstag noch bevor! Im Castello Xirumi Serravalle – einem romantischen Anwesen aus dem 16. Jahrhundert – soll die große Feier stattfinden. Ramazzotti und ihr Ehemann haben das Schloss für eine dreitägige Feier reserviert.
Eros Ramazzotti mischt sich unter Hochzeitsgesellschaft
Obwohl er bei der standesamtlichen Trauung nicht dabei war, ist auch Auroras Vater Eros Ramazzotti mittlerweile auf Sizilien eingetroffen. Einem romantischen Fest mit Familie und prominenten Gästen steht also nichts im Weg.
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