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Küsse mit ihrem Neuen

Michelle Hunziker: „Grande Amore“ am Comer See

Society International
20.04.2026 10:43
Ein Bussi für Michelle Hunziker: Die Moderatorin ist frisch verliebt – und alle dürfen es sehen!
Ein Bussi für Michelle Hunziker: Die Moderatorin ist frisch verliebt – und alle dürfen es sehen!(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Frühlingsgefühle bei Michelle Hunziker: Die Moderatorin ist frisch verliebt – und alle Welt darf das auch sehen! Mit ihrem neuen Freund Giulio Berruti turtelte die 49-Jährige jetzt nämlich bei einem Ausflug an den Comer See, was das Zeug hielt.

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Schon seit einigen Wochen gibt es Gerüchte um eine neue Liebe für Michelle Hunziker. Jetzt zeigte sich die sympathische Schweizerin bis über beide Ohren verliebt mit ihrem Neuen, Giulio Berruti, am Comer See.

Küsse im Café
Vor aller Augen turtelten die beiden, was das Zeug hielt. Händchen haltend und mit einem breiten Lächeln im Gesicht schlenderten sie über die Seepromenade, knutschten in einem Café und genossen bei einem Bootstrip über den See die Zweisamkeit.

Amor hat bei Michelle Hunziker wieder getroffen!
Amor hat bei Michelle Hunziker wieder getroffen!(Bild: PPS/www.PPS.at)
Die Moderatorin und ihr neuer Freund Giulio Berruti zeigten sich turtelnd und küssend bei einem ...
Die Moderatorin und ihr neuer Freund Giulio Berruti zeigten sich turtelnd und küssend bei einem Ausflug an den Comer See.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Dass sich die Paparazzi bei diesen Szenen nicht zweimal bitten ließen, war Hunziker und ihrem feschen Begleiter an diesem Nachmittag sichtlich egal. Die beiden genossen den romantischen Ausflug einfach in vollen Zügen und schossen auch das eine oder andere Erinnerungsfoto.

Bei Wiedersehen funkte es
Michelle Hunziker und Berruti, ein Mediziner aus Rom, kennen sich übrigens schon länger. Wie italienische Medien berichteten, hätten sich die beiden im letzten Dezember bei einer Veranstaltung wiedergetroffen – und es habe gefunkt!

Beim Bootsauflug über den Comer See machte Berruti zuerst Erinnerungsfotos von Hunziker.
Beim Bootsauflug über den Comer See machte Berruti zuerst Erinnerungsfotos von Hunziker.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Und dann tauschten die beiden Küsse und innige Umarmungen.
Und dann tauschten die beiden Küsse und innige Umarmungen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Und der Ausflug an den Comer See war deshalb längst nicht der erste gemeinsame Liebes-Trip der beiden. Hunziker und Berruti verbrachten etwa über Ostern einen gemeinsamen Urlaub in Marokko, bei dem auch Sole (13) und Celeste (11), die Töchter der Moderatorin, dabei waren. Ein Zeichen dafür, dass es zwischen den beiden schon recht ernst ist.

Hunziker trennte sich im Herbst von Unternehmer
Berruti ist in Italien übrigens kein Unbekannter. Der 41-Jährige ist zwar ausgebildeter Zahnarzt, aber hat sich mittlerweile als Beauty-Unternehmer der Marke Doctor G Skincare einen Namen gemacht. Seine Ex-Freundin ist die italienische Politikerin Maria Elena Boschi.

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Hunziker hat sich erst im letzten Herbst von Unternehmer Nino Tronchetti Provera getrennt. Die Moderatorin war bereits zweimal verheiratet – mit Schmusesänger Eros Ramazzotti von 1998 bis 2009 und mit Tomaso Trussardi von 2014 bis 2022.

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