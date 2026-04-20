Michelle Hunziker: „Grande Amore“ am Comer See

Und der Ausflug an den Comer See war deshalb längst nicht der erste gemeinsame Liebes-Trip der beiden. Hunziker und Berruti verbrachten etwa über Ostern einen gemeinsamen Urlaub in Marokko, bei dem auch Sole (13) und Celeste (11), die Töchter der Moderatorin, dabei waren. Ein Zeichen dafür, dass es zwischen den beiden schon recht ernst ist.