Thomas Gottschalk hat Ärger mit der Steuerbehörde

Gottschalk hatte vor drei Jahren schon einmal Probleme mit den Steuerbehörden in Kalifornien. Er beglich damals laut Medienberichten eine Forderung in Höhe von umgerechnet 410.000 Euro erst, nachdem bereits ein Pfändungsbeschluss erlassen worden war. Warum damals nicht gleich seine aktuelle Wohnadresse bei den Behörden gespeichert wurde, ist nicht bekannt.