„Take The A-Train“-Festival erfindet sich 2027 neu

Ob Bahnhofsvorplatz, Bewohnerservice im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt oder gehobenes Sterne-Hotel – das „Take The A-Train“-Musikfestival kennt keine Grenzen. Und das schon seit zwölf Jahren nicht. So lange gibt es die Veranstaltungsreihe, die heuer am 10. September startet, schon. Für 2027 haben sich die Veranstalter einige Neuerungen vorgenommen...