„Take The A-Train“-Festival erfindet sich 2027 neu

Ob Bahnhofsvorplatz, Bewohnerservice im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt oder gehobenes Sterne-Hotel – das „Take The A-Train“-Musikfestival kennt keine Grenzen. Und das schon seit zwölf Jahren nicht. So lange gibt es die Veranstaltungsreihe, die heuer am 10. September startet, schon. Für 2027 haben sich die Veranstalter einige Neuerungen vorgenommen...
Mit dabei sind in diesem Herbst wieder Klassiker, wie das beliebte Sonnenaufgangskonzert in der Tanzschule Seifert. In den frühen Morgenstunden – idealerweise nach einer durchtanzten Nacht – versammelt sich dort das Publikum pünktlich zum Aufgehen der Sonne.
Auch die Staukonzerte, die spontan in den Öffis abgehalten werden, wird es diesen Herbst wieder geben. Wer einen Festivalpass erwirbt, hat auch seinen Eintritt zum Trumer Hopfen-Erntefest gleich inkludiert. Dieses findet am 12. September statt.
Musikalisch will das „Take The A-Train“-Festival in seiner 12. Ausgabe wieder Brücken schlagen: Internationale wie nationale Künstler geben sich die Klinke in die Hand. Mit Alfa Mist und Joe Armon-Jones kommen zwei prägende, britische Jazz-Musiker nach Salzburg. Die Österreicherin Anja Plaschg alias Soap&Skin wird mit ihrer neuen Elektronik-Avantgarde-Supergroup Exid Void in der Mozartstadt gastieren.
Für die kommende Ausgabe 2027 will sich das Festival einen leicht neuen Anstrich verpassen: Es wird fortan schon im April stattfinden und so vermehrt Studierende als Zielgruppe ansprechen. Auch an einem neuen visuellen Auftritt wird schon gearbeitet.
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