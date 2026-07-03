Mann (39) drohte Frau (20) übers Telefon mit Mord

Ein 34-jähriger Mann aus dem Flachgau hat am Donnerstagabend eine 20-jährige Frau, ebenfalls aus dem Flachgau, über einen Messengerdienst mit dem Tod bedroht. Er konnte festgenommen werden.
Nach eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahmen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in den frühen Morgenstunden des Freitags im Salzburger Stadtgebiet fest.
Anschließend wurde der 34-Jährige in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.
Die Hintergründe der Tat sowie die näheren Umstände sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.
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