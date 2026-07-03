Jetzt tauchen neue Postenschacher-Vorwürfe auf

Kammer schließt aus, dass Punkte gestrichen wurden

„Die Landwirtschaftskammer Salzburg kann ausschließen, dass es zu Streichungen von Punkten (...) gekommen ist“, heißt es in einer Stellungnahme der Kammer gegenüber „profil“. Zudem sei die Diskussion um den neuen Direktor Franz Wieser zutiefst diskriminierend. Es werde suggeriert, „dass er ausgewählt wurde, weil er Mitglied einer Partei wäre“.

Ein Sprecher der Kammer ließ durchklingen, dass die Frau als Leiterin der Finanzabteilung auch für die Budgetierung des Jahres 2025 verantwortlich war – dabei hätten voraussehbar berechenbare Kosten in der Höhe von rund einer Million Euro keinen Niederschlag im Haushalt gefunden. „Ihre Arbeit wäre sonst sicher kritischer hinterfragt worden. Das wäre aber einer allfälligen Bewerbung um den Spitzenposten nicht zuträglich gewesen.“