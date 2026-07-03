Brennendes Auto rollte Deutscher davon

Donnerstag war wohl nicht ihr Tag: Das Auto einer Deutschen geriet beim Starten auf dem Parkplatz gegenüber dem Freibad in Ainring nahe Salzburg in Brand. Als wäre das nicht schon schlimm genug, rollte der in Flammen stehende Wagen seiner Besitzerin dann auch noch davon ...
Die Deutsche hatte zwar nach eigenen Angaben die Handbremse angezogen. Jedoch dürfte es aufgrund der Hitzeentwicklung zu einem Versagen ebendieser gekommen sein.
Die Frau und ihr Sohn schafften es glücklicherweise noch rechtzeitig aus dem Wagen, bevor sich dieser in Bewegung setzte.
Ein aufmerksamer und mutiger Zeuge versuchte noch mit einem Zaunpfahl, den er vor die Reifen legte, das brennende und rollende Auto zu stoppen – jedoch vergeblich. Der Pkw blieb glücklicherweise bei einem Anhänger eines geparkten Transporters stehen.
Und es ging noch weiter...
Dieser wiederum hatte drei Autos geladen. Eines der drei Autos wurde durch den brennenden Wagen der Deutschen in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Ainring konnte die Situation jedoch schnell unter Kontrolle bringen.
Nach den Löscharbeiten wurde der völlig ausgebrannte Pkw durch einen Abschleppdienst entfernt.
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