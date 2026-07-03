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Höchste Alarmstufe!

Dachstuhlbrand in Werfenweng ausgebrochen

Salzburg
03.07.2026 11:51
(Bild: Christian Krall)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mit Alarmstufe vier herrscht derzeit Hochbetrieb bei einem Dachstuhlbrand mit Photovoltaik-Anlage in Werfenweng. Im Einsatz stehen gleich mehrere Feuerwehren, die derzeit mit aufwendigen Löscharbeiten zugange sind.

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Alarmiert wurden die Feuerwehren um 11.36 Uhr durch die Landesalarm- und Warnzentrale. Zunächst wurde noch Alarmstufe drei ausgelöst, ehe aufgrund der Größe des Einsatzes auf vier erhöht wurde und damit aktuell die höchste Alarmstufe herrscht. Derzeit ist die Freiwillige Feuerwehr Werfenweng im Einsatz. Unterstützt wird diese von den Löschzügen aus Pfarrwerfen, Werfen, St. Johann und Bischofshofen.

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Wie lange der Großeinsatz noch dauern wird, ist derzeit unklar. Genauso, ob sich Personen in Gefahr befinden und wie es überhaupt zu dem Brand kommen konnte. „Dazu ist es derzeit noch zu früh“, erklärte ein Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes Salzburg auf Nachfrage der „Krone“.

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