Dachstuhlbrand in Werfenweng ausgebrochen

Alarmiert wurden die Feuerwehren um 11.36 Uhr durch die Landesalarm- und Warnzentrale. Zunächst wurde noch Alarmstufe drei ausgelöst, ehe aufgrund der Größe des Einsatzes auf vier erhöht wurde und damit aktuell die höchste Alarmstufe herrscht. Derzeit ist die Freiwillige Feuerwehr Werfenweng im Einsatz. Unterstützt wird diese von den Löschzügen aus Pfarrwerfen, Werfen, St. Johann und Bischofshofen.