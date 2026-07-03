Dachstuhlbrand in Werfenweng ausgebrochen

Mit Alarmstufe vier herrscht derzeit Hochbetrieb bei einem Dachstuhlbrand mit Photovoltaik-Anlage in Werfenweng. Im Einsatz stehen gleich mehrere Feuerwehren, die derzeit mit aufwendigen Löscharbeiten zugange sind.
Alarmiert wurden die Feuerwehren um 11.36 Uhr durch die Landesalarm- und Warnzentrale. Zunächst wurde noch Alarmstufe drei ausgelöst, ehe aufgrund der Größe des Einsatzes auf vier erhöht wurde und damit aktuell die höchste Alarmstufe herrscht. Derzeit ist die Freiwillige Feuerwehr Werfenweng im Einsatz. Unterstützt wird diese von den Löschzügen aus Pfarrwerfen, Werfen, St. Johann und Bischofshofen.
Wie lange der Großeinsatz noch dauern wird, ist derzeit unklar. Genauso, ob sich Personen in Gefahr befinden und wie es überhaupt zu dem Brand kommen konnte. „Dazu ist es derzeit noch zu früh“, erklärte ein Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes Salzburg auf Nachfrage der „Krone“.
Diese Meldung wird laufend aktualisiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.