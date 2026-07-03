Verkehrschaos wegen Straßensanierung droht

Es werden Umleitungen eingerichtet. Diese führt zum einen über die L103, Thalgauer Landesstraße und die Anschlussstelle Thalgau über die A1 Westautobahn. Ebenso möglich ist die großräumige Umfahrung über die L241, Henndorfer Landesstraße, und die Anschlussstelle Thalgau.