Verkehrschaos wegen Straßensanierung droht

Die Fahrbahn auf der L119 in Eugendorf muss saniert werden. Für die Arbeiten muss die Straße gesperrt werden. Betroffen ist auch die A1-Anschlussstelle Wallersee. Sie ist an zwei Wochenenden gesperrt.
Nach Informationen des ÖAMTC erfolgt der erste Teil der Arbeiten voraussichtlich von Freitag, 03. Juli, ab 18 Uhr, bis Montag, 06. Juli 2026, 5 Uhr. Die zweite Bauphase ist für die Zeit von Freitag, 10. Juli, 18 Uhr, bis Montag, 13. Juli 2026, 5 Uhr, geplant.
Es werden Umleitungen eingerichtet. Diese führt zum einen über die L103, Thalgauer Landesstraße und die Anschlussstelle Thalgau über die A1 Westautobahn. Ebenso möglich ist die großräumige Umfahrung über die L241, Henndorfer Landesstraße, und die Anschlussstelle Thalgau.
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