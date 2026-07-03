Förderung für Klimaticket für heuer ausgeschöpft

Die Klimaticketförderung der Stadt Salzburg für das Jahr 2026 ist aufgrund der hohen Nachfrage ausgeschöpft. Neue Förderanträge können in diesem Jahr daher nicht mehr angenommen werden.
Bislang wurden 4022 Klimatickets beziehungsweise Förderanträge bewilligt. Zusätzlich befinden sich derzeit rund 2400 weitere Anträge in Bearbeitung. Bereits eingebrachte Anträge werden weiterhin geprüft und nach den geltenden Kriterien abgewickelt.
Von der Förderung profitieren, sollen insbesondere Menschen mit geringerem Einkommen. Ihnen soll derZugang zum öffentlichen Verkehr erleichtert werden.
Nach aktuellem Stand sollen Förderanträge ab dem 1. Jänner 2027 wieder möglich sein. Förderfähig sollen dabei auch Klimatickets sein, die bereits im Jahr 2026 gekauft wurden. Über die genauen Voraussetzungen und den Start der Antragstellung will die Stadt Salzburg rechtzeitig informieren.
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