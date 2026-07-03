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Wieder raste ein Lkw über Eugendorfer Kreisverkehr

Salzburg
03.07.2026 10:44
Der Lkw-Unfall hinterließ großes Chaos
Der Lkw-Unfall hinterließ großes Chaos(Bild: FF Eugendorf)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

In der Nacht auf Freitag raste erneut ein Lkw über den Kreisverkehr in Eugendorf, unmittelbar vor der McDonald‘s-Filiale und hinterließ ein Feld der Verwüstung. Erst im März kam es zu einem folgenschweren Unfall. Damals schoss ein Lkw ebenfalls über den Eugendorfer Unglücks-Kreisverkehr hinaus und landete mitten in der Auslage eines Küchenstudios.

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In der Nacht auf Freitag schellte der Alarm für die Feuerwehr um 2.40 Uhr. Auf der Wiener Bundesstraße (B1) erlebten die Floriani dann ein Déjà-vu: Ein Lkw war erneut im Bereich des Kreisverkehrs Strass von der Fahrbahn abgekommen und über den Kreisverkehr gebrettert. Der voll beladene Anhänger des Lastkraftwagens stürzte um und blockierte die Straße. 

14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Eugendorf rückten aus, um die aufwendige Bergung einzuleiten. Aufgrund des vollgeladenen Anhängers gestalteten sich die Arbeiten besonders anspruchsvoll und zeitintensiv, teilte die Feuerwehr mit.

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Obwohl es mitten in der Nacht war und die Straße wenig befahren, dauerte der Einsatz mehrere Stunden. Während der Arbeiten kam es in dem Bereich zu wechselseitigen Verkehrsanhaltungen und Umleitungen. Der Einsatz konnte gegen 5 Uhr beendet werden. 

Ab Freitag 18 Uhr bis Montag 5 Uhr kommt es planmäßig wegen Fahrbahnsanierung auf der L119 in Eugendorf zu einer Sperre. Wäre der Unfall zu dieser Zeit passiert, hätte wohl ein Verkehrschaos gedroht.

Die Bergung gestaltete sich langwierig
Die Bergung gestaltete sich langwierig(Bild: FF Eugendorf)

Erst Mitte März kam es an derselben Stelle zu einem ähnlich spektakulären wie tragischen Unfall. Damals schoss ein Lkw ebenfalls über den Kreisverkehr hinaus und kam in der Auslage eines Küchenstudios zum Stehen.

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