Wieder raste ein Lkw über Eugendorfer Kreisverkehr

In der Nacht auf Freitag raste erneut ein Lkw über den Kreisverkehr in Eugendorf, unmittelbar vor der McDonald‘s-Filiale und hinterließ ein Feld der Verwüstung. Erst im März kam es zu einem folgenschweren Unfall. Damals schoss ein Lkw ebenfalls über den Eugendorfer Unglücks-Kreisverkehr hinaus und landete mitten in der Auslage eines Küchenstudios.