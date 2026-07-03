Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ hat Video

Jetzt taucht Chaosverein BSK plötzlich hier auf

Salzburg: Sport-Nachrichten
03.07.2026 22:20
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Mathias Funk
Von Sebastian Steinbichler und Mathias Funk

Während in Bischofshofen der Skiclub den Trainingsbetrieb aufgenommen hat, ist Altmieter Bischofshofen Sportklub 1933 in anderen Sphären unterwegs. Der ligalose Fußballverein suchte zuletzt Spieler für das Erstundenspiel im ÖFB-Cup. Und tauchte am Freitagabend knapp 100 Kilometer entfernt auf. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zuerst verlangte der BSK 1933 300 Euro, dann plötzlich „nur“ mehr 200 Euro für die Teilnahme am eigens ausgeschriebenen Probetraining. Das Ziel sei es, 25 bis 30 Kicker für einen Kader zu finden, um im Erstrundenspiel bei Dietach im ÖFB-Cup zumindest antreten zu können. Seit 1. Juli fand dafür ein dreitägiger Block statt. Als Unterkunft diente dabei ein Hotel in Werfenweng. Trainiert wurde in Tenneck. 

Und auch ein „geheimes“ Testspiel stand im Plan des dreitägigen Probeauflaufs im Pongau. Für dieses reiste man kurioserweise sogar knapp 100 Kilometer weit. Und zwar zum steirischen Oberligisten SC Liezen. Unter der Leitung von „Noch“-Cheftrainer Sean Caldwell remisierte der in Salzburg aussortierte BSK mit 2:2. Bei den Bischofshofenern kamen viele internationale Spieler zum Einsatz, die mit ihren privaten Autos mit französischen Kennzeichen anreisten.

Lesen Sie auch:
Der BSK 1933 sucht nach neuen Spielern. 
Spieler müssten zahlen
Bewerber gesucht: BSK-Chaos nimmt kein Ende
29.06.2026

Während der BSK für das Erstrundenspiel im ÖFB-Cup am 25. Juli um 17:30 Uhr in Dietach (OÖ) zugelassen ist, fehlt für jeden Meisterschaftsbetrieb sonst bekanntlich die Lizenz. Gegen die Entscheidung des Salzburger Fußballverbandes hatte der Klub Protest eingelegt. Es ist aber fast auszuschließen, dass diesem Protest stattgegeben wird. Dann bleibt noch der Gang zum österreichischen Fußballbund. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
03.07.2026 22:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
111.870 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
102.929 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Österreich
Grauslicher Chat-Skandal erschüttert Gewerkschaft
100.341 mal gelesen
Krone Plus Logo
Besonders brisant: In der Gruppe sollen sich auch hochrangige Funktionärinnen befunden haben.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1054 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
913 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
834 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
„Krone“ hat Video
Jetzt taucht Chaosverein BSK plötzlich hier auf
Erstmals Play-offs
So planen Enten zum „Riesenbezwinger“ zu werden
Deal endlich durch
Austria Salzburg holt jungen Kicker vom WAC
War noch nie in Europa
Eisbullen holen quirligen Verteidiger an Salzach
EM in Deutschland
Salzburgs Silber-Duo zählt zu den Mitfavoriten

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf