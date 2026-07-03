Jetzt taucht Chaosverein BSK plötzlich hier auf

Zuerst verlangte der BSK 1933 300 Euro, dann plötzlich „nur“ mehr 200 Euro für die Teilnahme am eigens ausgeschriebenen Probetraining. Das Ziel sei es, 25 bis 30 Kicker für einen Kader zu finden, um im Erstrundenspiel bei Dietach im ÖFB-Cup zumindest antreten zu können. Seit 1. Juli fand dafür ein dreitägiger Block statt. Als Unterkunft diente dabei ein Hotel in Werfenweng. Trainiert wurde in Tenneck.