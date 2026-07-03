Schwammerlsucherin fand verletzten Holzfäller

Um 17.11 Uhr wurden die Bergretter der Ortsstelle Mauterndorf zum Einsatz alarmiert. Sie rückten mit ihrem Einsatzfahrzeug auf die Forststraße am Mitterberg aus und erreichten im Anschluss den abgelegenen Unfallort zu Fuß. Dort sahen sie, dass der Oberschenkel des 63-Jährigen unter einer Lärche eingeklemmt war. Also musste die Feuerwehr anrücken, während der Holzfäller erstversorgt wurde.