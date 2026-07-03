Schwammerlsucherin fand verletzten Holzfäller

Im Gebirge von einem Baum getroffen und darunter eingeklemmt wurde ein 63-jähriger Holzfäller am Donnerstagabend in Mariapfarr im Salzburger Lungau. Eine Schwammerlsucherin hörte die Hilfeschreie, konnte den Mann im Wald finden und setzte den Notruf ab.
Um 17.11 Uhr wurden die Bergretter der Ortsstelle Mauterndorf zum Einsatz alarmiert. Sie rückten mit ihrem Einsatzfahrzeug auf die Forststraße am Mitterberg aus und erreichten im Anschluss den abgelegenen Unfallort zu Fuß. Dort sahen sie, dass der Oberschenkel des 63-Jährigen unter einer Lärche eingeklemmt war. Also musste die Feuerwehr anrücken, während der Holzfäller erstversorgt wurde.
Für die Floriani war die Anfahrt mit den schweren Fahrzeugen besonders anspruchsvoll. Sie schafften es, den 63-Jährigen gemeinsam mit der Besatzung des Notarzthubschraubers RK1 aus seiner Zwangslage zu befreien.
Im Anschluss wurde der Schwerverletzte mittels Tau geborgen und in ein Krankenhaus geflogen. Im Einsatz waren neben zehn Bergrettern und der Hubschrauberbesatzung auch 27 Feuerwehrleute, die mit vier Fahrzeugen in die Berge ausgerückt waren.
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