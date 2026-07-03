Die letzten Stunden einer beliebten Volksschule

„Schüler leiden sehr, dass es Schule nicht mehr gibt“

Elisabeth Flicker war in den 1960er-Jahren selbst Schülerin am Standort. „Ich hole immer wieder den Nachbarbuben von der Schule ab“, erzählt sie. „Er leidet sehr darunter, dass es die Schule nicht mehr gibt. Das ist auf dem ganzen Weg nach Hause immer das Thema.“