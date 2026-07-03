Eisbullen holen quirligen Verteidiger an Salzach

Mit diesem Transfer gehen die Eisbullen durchaus ein Risiko ein. Der Ex-Serienmeister hat einen neuen Verteidiger verpflichtet, einen jungen Kanadier, der noch nie in Europa gespielt hat. Cheftrainer Alan Letang ist begeistert.
Er ist 25 Jahre alt, nur 1,75 Meter groß und stark im Skating: So lässt sich der neue quirlige Mann in der Defensive der Eisbullen wohl am besten beschreiben. Mit Jayden Lee holen die Salzburger erstmals einen Kanadier nach Europa.
Er bringt einen außergewöhnlichen Kampfgeist und ein herausragendes Spielverständnis in die Verteidigung ein.
Alan LETANG, Headcoach EC Red Bull Salzburg
„Er bringt einen außergewöhnlichen Kampfgeist und ein herausragendes Spielverständnis in die Verteidigung ein“, schwärmt Cheftrainer Alain Letang von seinem neuesten Schützling. Dieser spielte in den letzten zwei Saisons in der ECHL für die Clubs South Carolina Stingrays (2024/25) und Kalamazoo Wings (2025/26) und absolvierte bereits drei Einsätze in der AHL bei den Abbotsford Canucks. In der ECHL brachte es Lee in 119 Spielen auf 16 Tore und 49 Assists.
Der junge Kanadier möchte sich in der Mozartstadt weiterentwickeln und freut sich zudem auf die internationalen Spiele in der Champions Hockey League. „Ich denke, dass ich sowohl als Person als auch als Eishockeyspieler reifen werde. Ich freue mich auf die Meisterschaft und die CHL“, wurde der Abwehrspieler in einer Aussendung zitiert.
Erwartet wird Lee Anfang Juli an der Salzach. Sein Debüt wird der 25-Jährige dann am 12. August im ersten Testspiel in Budweis (Tch) feiern.
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