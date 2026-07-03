Eisbullen holen quirligen Verteidiger an Salzach

„Er bringt einen außergewöhnlichen Kampfgeist und ein herausragendes Spielverständnis in die Verteidigung ein“, schwärmt Cheftrainer Alain Letang von seinem neuesten Schützling. Dieser spielte in den letzten zwei Saisons in der ECHL für die Clubs South Carolina Stingrays (2024/25) und Kalamazoo Wings (2025/26) und absolvierte bereits drei Einsätze in der AHL bei den Abbotsford Canucks. In der ECHL brachte es Lee in 119 Spielen auf 16 Tore und 49 Assists.