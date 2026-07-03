Mikrohotels soll in Salzburg Garaus gemacht werden

Mikrohotels machen besonders der Stadt Salzburg schon lange zu schaffen. Sie kosten den Salzburgern wichtigen Wohnraum und bringen der Stadt Salzburg wenig. Nun soll es zu einer Anpassung des Gesetzes kommen.
Über die örtliche Raumplanung können Gemeinden künftig festlegen, wo touristische Nutzungen zulässig sind und wo nicht. Dies soll Gemeinden ermöglichen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die ihrer jeweiligen Situation entsprechen. Sie sollen die Situatuation so besser steuern können.
Bereits seit 2022 gilt für Wohneigentum, das touristisch genutzt werden soll, eine Kennzeichnungspflicht. Eine stadtplanerische Mitsprache hatte die Gemeinde gemäß Salzburger Raumordnungsgesetz bislang aber erst bei einer Hotelgröße von über 60 Zimmern.
Die Regierungsvorlage zur Änderung des Raumordnungsgesetzes soll nächsten Mittwoch im Landtag beschlossen werden.
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