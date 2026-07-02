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WM: Haben wir gegen Spanien eine Chance?

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02.07.2026 17:30
Österreich trifft heute auf Spanien.
Österreich trifft heute auf Spanien.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
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Von Community

Ein Drehbuch auf Hollywood-Niveau: Nach einer außergewöhnlichen Schlussphase sicherte sich das ÖFB-Team mit einem Tor in letzter Sekunde den Einzug ins Sechzehntelfinale. Mit Spanien, dem Weltmeister von 2010, wartet nun ein richtiges Top-Spiel. Haben wir nach dem Last-Minute-Wunder gegen Algerien auch gegen Spanien eine Chance?

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Spannung vor dem Achtelfinale
„Ganz ehrlich, ich habe Angst vor diesem Spiel“, sagt ein spanischer Top-Trainer über Österreich. Ein größeres Kompliment gibt es kaum, denn Österreich hat sich den Ruf eines unangenehmen Gegners erarbeitet. Nun läuft der Countdown, ganz Österreich ist im WM-Fieber – kann das ÖFB-Team den Favoriten tatsächlich zu Fall bringen?

Kann Österreich mit seinem intensiven Pressing bzw. vertikalen, intensiven Umschaltspiel Spaniens traditionell dominanten Ballbesitzfußball und technische Qualität entscheidend stören? Welche Schlüsselspieler könnten das heutige K.O.-Spiel entscheiden – kreative Spielmacher und technisch starke Offensivspieler auf spanischer Seite oder erfahrene Führungsspieler und Mittelfeldakteure bei Österreich? 

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