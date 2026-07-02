Patient wollte bleiben und brach Oberarzt den Arm

Oberarzt wurde Opfer von Gewalt

Das passte dem 35-Jährigen gar nicht. Kurzerhand attackierte er den Mediziner, drückte ihn gegen eine Wand und würgte ihn. Als sich der Arzt gegen den Angriff des 35-Jährigen wehrte und versuchte, sich zu befreien, stürzte er unglücklich und brach sich dabei den Arm. „Es tut mir leid. Ich möchte mich beim Doktor entschuldigen“, sagte der 35-Jährige im Verhandlungssaal und legte zum Vorwurf der schweren Körperverletzung ein Geständnis ab.