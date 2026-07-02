Rita Oras Bauchmuskeln wollen jetzt alle haben!

Rita Ora heizt ihren Fans derzeit mit sexy Urlaubs-Schnappschüssen aus Griechenland ein. Und beweist ganz nebenbei, dass sie bereits DEN Bauchmuskel-Trend des Sommers trägt. Denn die Promi-Damen setzten statt auf Sixpacks aktuell viel lieber auf 11-Line-Abs.
Im silbernen Schlangenmuster-Bikini räkelt sich Rita Ora dieser Tage auf einer Luxusjacht, die zwischen den griechischen Inseln herum schippert, und sorgt mit diesen sexy Schnappschüssen für jede Menge Begeisterung bei den Fans.
Sixpack war gestern!
Und das liegt nicht nur am knappen Bade-Outfit der Sängerin, sondern auch an einem weiteren Detail. Denn vor allem Rita Oras Körpermitte fällt ins Auge. Die ist nicht nur krass trainiert, sondern hat auch noch die Definition, von der derzeit alle Stars träumen.
Rita Ora hat sie schon: die begehrten 11-Line-Abs. Zu bewundern gibt es diese in der neuen Instagram-Galerie der Sängerin:
Stählerne Sixpacks waren nämlich gestern, denn der neueste Promi-Mucki-Trend des Sommers heißt 11-Line-Ab. Was sich hinter diesem Ausdruck versteckt – außer jede Menge Disziplin?
Mega-Muskeln in 11-Form
Wie Rita Ora zeigt, sind es besonders definierte Bauchmuskeln, bei denen sich neben der geraden Linie der Bauchmitte auch zusätzlich zwei seitliche Muskelkonturen abzeichnen.
Auch Jennifer Lopez hat sich die Trend-Bauchmuskeln längst antrainiert:
Dadurch entstehen optisch drei vertikale Linien, also eine typische 11-Form, von der der neue Bauchmuskel-Trend auch seinen Namen hat. Außerdem stehen die 11-Line-Abs für einen niedrigen Körperfettanteil und gut trainierte Core-Muskeln.
Promis lieben neuen Body-Trend
Rita Ora ist aber längst nicht die einzige Promi-Dame, die in diesem Sommer bereits stolz ihre Trend-Bauchmuckis präsentierte. Neben Model Rosie Huntington-Whiteley oder Kollegin Emily Ratajkowski haben auch Schauspielerin Zendaya oder Jennifer Lopez die begehrten 11-Line-Abs.
Rosie Huntington-Whiteley präsentiert ihre 11-Line-Abs ebenfalls gern auf Instagram:
Und die zeigen die auch gerne – nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch am Red Carpet oder im Bikini. Und eins ist daherschon fix: An diesem Trend kommt man in diesem Sommer einfach nicht vorbei ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.