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11-Line-Abs im Trend

Rita Oras Bauchmuskeln wollen jetzt alle haben!

Society International
02.07.2026 18:00
Rita Ora sorgt mit einem Bikini-Schnappschuss für Schnappatmung – und das liegt auch an ihren ...
Rita Ora sorgt mit einem Bikini-Schnappschuss für Schnappatmung – und das liegt auch an ihren hotten 11-Line-Abs!(Bild: Krone-Collage/instagram.com/ritaora)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rita Ora heizt ihren Fans derzeit mit sexy Urlaubs-Schnappschüssen aus Griechenland ein. Und beweist ganz nebenbei, dass sie bereits DEN Bauchmuskel-Trend des Sommers trägt. Denn die Promi-Damen setzten statt auf Sixpacks aktuell viel lieber auf 11-Line-Abs. 

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Im silbernen Schlangenmuster-Bikini räkelt sich Rita Ora dieser Tage auf einer Luxusjacht, die zwischen den griechischen Inseln herum schippert, und sorgt mit diesen sexy Schnappschüssen für jede Menge Begeisterung bei den Fans.

Sixpack war gestern!
Und das liegt nicht nur am knappen Bade-Outfit der Sängerin, sondern auch an einem weiteren Detail. Denn vor allem Rita Oras Körpermitte fällt ins Auge. Die ist nicht nur krass trainiert, sondern hat auch noch die Definition, von der derzeit alle Stars träumen.

Rita Ora hat sie schon: die begehrten 11-Line-Abs. Zu bewundern gibt es diese in der neuen Instagram-Galerie der Sängerin:

Stählerne Sixpacks waren nämlich gestern, denn der neueste Promi-Mucki-Trend des Sommers heißt 11-Line-Ab. Was sich hinter diesem Ausdruck versteckt – außer jede Menge Disziplin?

Mega-Muskeln in 11-Form
Wie Rita Ora zeigt, sind es besonders definierte Bauchmuskeln, bei denen sich neben der geraden Linie der Bauchmitte auch zusätzlich zwei seitliche Muskelkonturen abzeichnen.

Auch Jennifer Lopez hat sich die Trend-Bauchmuskeln längst antrainiert:

Dadurch entstehen optisch drei vertikale Linien, also eine typische 11-Form, von der der neue Bauchmuskel-Trend auch seinen Namen hat. Außerdem stehen die 11-Line-Abs für einen niedrigen Körperfettanteil und gut trainierte Core-Muskeln.

Promis lieben neuen Body-Trend
Rita Ora ist aber längst nicht die einzige Promi-Dame, die in diesem Sommer bereits stolz ihre Trend-Bauchmuckis präsentierte. Neben Model Rosie Huntington-Whiteley oder Kollegin Emily Ratajkowski haben auch Schauspielerin Zendaya oder Jennifer Lopez die begehrten 11-Line-Abs.

Rosie Huntington-Whiteley präsentiert ihre 11-Line-Abs ebenfalls gern auf Instagram:

Und die zeigen die auch gerne – nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch am Red Carpet oder im Bikini. Und eins ist daherschon fix: An diesem Trend kommt man in diesem Sommer einfach nicht vorbei ...

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