Stocker: „Gebe grundsätzlich keine Garantien ab“

„Krone“: Herr Bundeskanzler, die Regierung spricht von Meilensteinen, die erreicht wurden und die Staatssekretärin von der größten Kompetenzverschiebung in 100 Jahren. Verstehen Sie Menschen aber auch, die sagen: Es sind die Berge gekreist und ein Mäuslein wurde geboren?

Christian Stocker: Wir haben diese gesamte Reformdiskussion immer aus dem Blickwinkel der Menschen gesehen. Es geht nicht darum, wo sich eine Kompetenz verschiebt, welche Struktur jetzt neu oder anders gestaltet wird, sondern was die Menschen in diesem Land davon haben. Ich glaube, dass es den Leuten ziemlich wurscht ist, welche Struktur es ist, die ihnen ermöglicht, dass sie schneller einen Termin beim Arzt bekommen oder welche Struktur oder Kompetenzverteilung dazu führt, dass die Kinder in der Schule am Ende alle lesen, schreiben und rechnen können.