Endlich Abkühlung! Tun Sie sich selbst etwas Gutes

Nächste schwache Kaltfront in Anmarsch

In der Nacht auf Freitag folgt nun der nächste Schritt zur Erholung. Laut GeoSphere Austria zieht von Westen nach Osten eine weitere schwache Kaltfront über das Land. Meist bleibt es trocken, lediglich im westlichen Bergland kann es in der zweiten Nachthälfte vereinzelt regnen. Der Wind weht überwiegend schwach, im Osten zeitweise mäßig aus West bis Nordwest. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 18 Grad – nach den vergangenen Hitzetagen für viele eine echte Wohltat.