Öffi-Chaos zum Start der Sommerferien

Jetzt wird es ernst für Wiens Öffi-Fahrgäste: Mit dem Ferienbeginn startet auch der große Baustellensommer. Gleich auf mehreren U-Bahn-, S-Bahn-, Badner-Bahn- und Bim-Linien wird gebaut mit Sperren, Umleitungen und längeren Wartezeiten. Wer in den kommenden Wochen und Monaten unterwegs ist, braucht vor allem eines: starke Nerven.
Jetzt ist er also da, der Öffi--Baustellensommer. Um eines gleich vorwegzunehmen: es wird dieses Mal wieder heftig. Womöglich sogar schlimmer als sonst. U-Bahnen, Straßenbahnen, die S-Bahn-Stammstrecke und die Badner Bahn sind zu unterschiedlichen und überschneidenden Zeitpunkten eingeschränkt oder gesperrt. Hier ein erster Überblick:
Das ist aber noch nicht alles. Ab 13. Juli kommen weitere Einschränkungen dazu. So wird etwa die U3 zweigeteilt oder die Bim-Linien 5, 12, 37, 38, 40, 41, 42 kurz geführt und umgeleitet.
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