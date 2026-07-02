Öffi-Chaos zum Start der Sommerferien

Jetzt ist er also da, der Öffi--Baustellensommer. Um eines gleich vorwegzunehmen: es wird dieses Mal wieder heftig. Womöglich sogar schlimmer als sonst. U-Bahnen, Straßenbahnen, die S-Bahn-Stammstrecke und die Badner Bahn sind zu unterschiedlichen und überschneidenden Zeitpunkten eingeschränkt oder gesperrt. Hier ein erster Überblick: