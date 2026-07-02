Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mega-Baustellen

Öffi-Chaos zum Start der Sommerferien

Wien
02.07.2026 16:00
Massive Baustellen und Sperren verlängern die Wege bei den Öffis. Auch in diesem Sommer wird ...
Massive Baustellen und Sperren verlängern die Wege bei den Öffis. Auch in diesem Sommer wird wieder einmal die U4 gekappt.(Bild: Krone KREATIV/Zwefo)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Jetzt wird es ernst für Wiens Öffi-Fahrgäste: Mit dem Ferienbeginn startet auch der große Baustellensommer. Gleich auf mehreren U-Bahn-, S-Bahn-, Badner-Bahn- und Bim-Linien wird gebaut mit Sperren, Umleitungen und längeren Wartezeiten. Wer in den kommenden Wochen und Monaten unterwegs ist, braucht vor allem eines: starke Nerven.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Jetzt ist er also da, der Öffi--Baustellensommer. Um eines gleich vorwegzunehmen: es wird dieses Mal wieder heftig. Womöglich sogar schlimmer als sonst. U-Bahnen, Straßenbahnen, die S-Bahn-Stammstrecke und die Badner Bahn sind zu unterschiedlichen und überschneidenden Zeitpunkten eingeschränkt oder gesperrt. Hier ein erster Überblick:

  • U4: Bis Anfang August werden auf der wichtigen Linie Weichen und Gleiskreuzungen zwischen Schwedenplatz und Landstraße erneuert. Die U4 fährt in diesem Zeitraum also nur zwischen Heiligenstadt und Schwedenplatz sowie zwischen Hütteldorf und Landstraße/Wien Mitte. Fahrgäste sollen auf die U1, U2 und U3 ausweichen.
Wegen Gleisbauarbeiten kommt es von 3. Juli bis Anfang August zu einer Sperre zwischen ...
Wegen Gleisbauarbeiten kommt es von 3. Juli bis Anfang August zu einer Sperre zwischen Schwedenplatz und Landstraße.(Bild: Manfred Helmer)
  • Besonders einschneidend ist auch heuer wieder die Sperre der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern. Von 4. Juli bis 6. September fahren auf diesem Abschnitt keine Züge. Die Sperre beginnt gleichzeitig mit dem Donauinselfest. Im Vorfeld hatte es deshalb Kritik an der ungünstigen Planung gegeben. Zwei Buslinien werden in der Zeit als Schienenersatzverkehr unterwegs sein.
Die S-Bahn-Stammstrecke wird ab 4. Juli zwischen Praterstern und Floridsdorf gesperrt. Die ...
Die S-Bahn-Stammstrecke wird ab 4. Juli zwischen Praterstern und Floridsdorf gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 6. September.(Bild: ÖBB/Lehrner)
  • U6: Noch bis 30. Juli kann die U-Bahn-Linie jeweils von Montag bis Donnerstag ab 22.30 Uhr die Stationen Burggasse-Stadthalle und Thaliastraße nur auf einem Gleis einhalten. Die Intervalle sind daher länger.
  • Badner Bahn: Von 4. Juli bis 6. September fährt die wichtige Lokalbahn nur zwischen Baden und Inzersdorf Lokalbahn.
  • Linie 31: Von 6. Juli bis 31. August wird die Straßenbahn-Linie 31 wegen der Sanierung der Floridsdorfer Brücke bis Friedrich-Engels-Platz kurzgeführt.
Lesen Sie auch:
Das Donauinselfest zieht jedes Jahr traditionell zwischen 2,5 und 3 Millionen Besucher an. Damit ...
Krone Plus Logo
Baustellen-Hammer
Warum beim Donauinselfest ein Verkehrschaos droht
10.06.2026
  • Linie 46: Noch bis voraussichtlich 12. Juli ist die Bimlinie zwischen Thaliastraße und Ring-Volkstheater gesperrt.
  • Von 7. Juli bis Ende August wird die Linie 1 zwischen Karlsplatz und Julius-Raab-Platz über den Stubenring umgeleitet.

Das ist aber noch nicht alles. Ab 13. Juli kommen weitere Einschränkungen dazu. So wird etwa die U3 zweigeteilt oder die Bim-Linien 5, 12, 37, 38, 40, 41, 42 kurz geführt und umgeleitet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
02.07.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
20° / 29°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
20° / 29°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
18° / 27°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
19° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
19° / 29°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
161.592 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
144.261 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
141.087 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1544 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
990 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
772 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Wien
Mega-Baustellen
Öffi-Chaos zum Start der Sommerferien
„Ich bin erleichtert“
Nach Privatanklage Freispruch für Anwalt Ainedter
Idee nicht durchdacht
Duo scheitert beim Verkauf von 27.000-Euro-Geige
Einsatzkräfte am Limit
Hitze: Wiener Rettung schreibt traurigen Rekord
Mit Umbringen bedroht
Frau attackiert schlafenden Ehemann mit Schere
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf