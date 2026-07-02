45 Zeugen wurden weit mehr als 100 Stunden befragt

„Der Ausschuss hat zentrale Fragen beantwortet und gezeigt, dass das Handeln des Landes als Aufsichtsorgan nötig war.“ – Roland Fürst, SPÖ-Klubobmann

„Die Doskozil-SPÖ hat nur versucht, ihr Vorgehen gegen die Neue Eisenstädter offiziell zu rechtfertigen.“ – Bernd Strobl, ÖVP-Klubobmann

„Der Eindruck, dass bei der Neuen Eisenstädter nicht alles korrekt lief, hat sich verstärkt. Eine Gesetzesreform ist notwendig.“ – Margit Paul-Kientzl, Klubobfrau der Grünen

„Große Worte, wenig Substrat! Was die SPÖ aufgeführt hat, ist eine Verhöhnung des Landtages und der Bürger.“ – Christian Ries, FPÖ-Klubobmann