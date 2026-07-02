ManCity macht Anderson zum teuersten Engländer

Manchester City hat sich mit Nottingham Forest auf den Transfer von Elliot Anderson verständigt und bezahlt laut übereinstimmenden Medienberichten 135 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler!
Der WM-Teilnehmer wird damit zum teuersten englischen Fußballer überhaupt und löst seinen Nationalmannschaftskollegen Jude Bellingham ab.
Obligatorischer Medizincheck in den USA
Bellingham war vor drei Jahren für rund 127 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselt.
Der 23-jährige Anderson absolvierte in Kansas City den obligatorischen Medizincheck. „Die Formalitäten für den Wechsel werden nach seiner Rückkehr nach England abgeschlossen“, teilte City in einer Erklärung mit.
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