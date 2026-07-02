Diese Pralinen wird es bald nicht mehr geben

Kostenexplosion wegen multipler Krisen

Die Ursachen für das wirtschaftliche Scheitern reichen bereits mehrere Jahre zurück: Insolvenzen von Kunden, stark gestiegene Rohstoffpreise und Ernteausfälle setzten dem Unternehmen demnach zu. Auch die Expansionspläne von Geschäftsführer Markus Luckey standen unter keinem guten Stern. Angedacht sei gewesen, DreiMeister breiter aufzustellen und auch günstigere Produkte einzuführen. Die dafür notwendigen Investitionen fielen allerdings in eine sehr schwierige Zeit. Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die Energiekrise ließen die Kosten in die Höhe schnellen.