Röhl: „Menschlich hat es immer gepasst, aber …“

„Krone“: Herr Röhl, Sie kamen von den Rangers aus Glasgow nach Salzburg. Wer hat Sie vom Wechsel überzeugen können?

Marcus Mann war dabei ein wesentlicher Bestandteil. Er hat sich sehr früh festgelegt und war sehr klar darin, was er möchte. Es war sehr zu spüren, dass die Verantwortlichen in Salzburg und auch im globalen Netzwerk einer Meinung und positiv gestimmt waren.