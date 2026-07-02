Röhl: „Menschlich hat es immer gepasst, aber …“

Von Glasgow nach Salzburg, von den Rangers, zurück in den Red-Bull-Kosmos. Im großen „Krone“-Interview spricht Danny Röhl, Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg, über seinen Wechsel, Gespräche mit Marcus Mann und Jürgen Klopp, eine mögliche Rückkehr nach Leipzig, seine Zeit beim FC Bayern und die Kapitänsfrage nach dem Abgang von Mads Bidstrup.
„Krone“: Herr Röhl, Sie kamen von den Rangers aus Glasgow nach Salzburg. Wer hat Sie vom Wechsel überzeugen können?
Marcus Mann war dabei ein wesentlicher Bestandteil. Er hat sich sehr früh festgelegt und war sehr klar darin, was er möchte. Es war sehr zu spüren, dass die Verantwortlichen in Salzburg und auch im globalen Netzwerk einer Meinung und positiv gestimmt waren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.