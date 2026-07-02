Schock für Senioren: Pflegerin war Raub-Lockvogel!

Doppelter Schock für zwei Pensionisten in Kärnten: Erst wurden sie in den eigenen vier Wänden Opfer eines brutalen Raubüberfalls – und dann stellte sich heraus, dass die eigene 24-Stunden-Betreuerin am Coup maßgeblich beteiligt war. Die Frau sitzt in U-Haft und muss bald vor Gericht.
Schreckliches musste ein betagtes Ehepaar in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt vergangenen Sommer durchmachen: Während die Pensionisten, 85 und 93, friedlich schliefen, drangen mehrere Männer in ihre Erdgeschoß-Wohnung ein. Einer der Invasoren weckte den Mann und drohte ihm in gebrochenem Deutsch, ruhig zu bleiben. Er nahm ihm auch ein Handy ab, ehe die Täter den 100 Kilogramm schweren Standtresor mit rund 40.000 Euro und vielen Wertsachen abtransportierten.
Dem geschockten Opfer gelang es dennoch, rasch einen Notruf abzusetzen, sodass eine Alarmfahndung eingeleitet werden konnte Die verlief zunächst zwar ergebnislos, doch ein Detail am Überfall war bemerkenswert: Die 24-Stunden-Pflegerin des Ehepaares wollte von dem Coup nichts mitbekommen haben – sie habe alles verschlafen.
Und geriet rasch ins Visier der Ermittlungen, da der Verdacht auf einen Insider nahe lag. Wie sich herausgestellt hat, soll die Frau den Raub erst ermöglicht haben. Einer der Täter ist ihr Lebensgefährte; ihm soll sie nicht nur davon erzählt haben, dass es bei dem von ihr betreuten Ehepaar Gold, Schmuck und Geld gab, sondern auch, wie die Örtlichkeiten genau aussehen und der Safe zu finden war.
Die Rumänin soll den Tätern sogar Videos geschickt haben und auch die Balkontüre offen gelassen haben, um sie hinein zu lassen. Mittlerweile sitzt sie deswegen als Beitragstäterin zu einem schweren Raub in Untersuchungshaft, auch die Anklage gegen sie ist schon fertig gestellt. Ihr drohen bis zu zehn Jahre Haft.
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