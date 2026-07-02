Schock für Senioren: Pflegerin war Raub-Lockvogel!

Und geriet rasch ins Visier der Ermittlungen, da der Verdacht auf einen Insider nahe lag. Wie sich herausgestellt hat, soll die Frau den Raub erst ermöglicht haben. Einer der Täter ist ihr Lebensgefährte; ihm soll sie nicht nur davon erzählt haben, dass es bei dem von ihr betreuten Ehepaar Gold, Schmuck und Geld gab, sondern auch, wie die Örtlichkeiten genau aussehen und der Safe zu finden war.