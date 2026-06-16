Während Opfer im Spital lagen, brach Pfleger ein

Er fragte die Patienten nach ihren Wohngegebenheiten aus, suchte sich in den Krankenakten die Wohnadressen heraus und stahl ihnen dann ihre Hausschlüssel. Laut den bisherigen Ermittlungen soll er in vier Fällen genau so vorgegangen sein. Am 23. März wurde er beim Betreten eines Hauses jedoch von einem aufmerksamen Nachbar beobachtet, der die Polizei alarmierte. Der Beschuldigte gab damals an, die Katze der auf seiner Station befindlichen Patientin zu füttern.