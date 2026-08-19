Kuh und Schaf tot: Tierquälerei-Fälle vor Gericht

Im Mai 2026 ist es in Witra zum ersten tierischen Vorfall gekommen: Ein Schaf wurde auf einer Wiese am Rücken liegend aufgefunden. Das Tier musste eingeschläfert werden. Ein Nachbar alarmierte die Polizei und erstattete Anzeige wegen Tierquälerei. Dem Bauern wurde vorgeworfen, das Schaf unzureichend versorgt zu haben. Es litt an einer chronischen Herz- und Skelettmuskeldegeneration, die jedoch erst nach der Obduktion festgestellt werden konnte. Laut einer als Zeugin geladenen Tierärztin waren zuvor keine Symptome erkennbar. Der Vorwurf wurde zurückgewiesen und der Bauer freigesprochen.