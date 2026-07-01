Brand mitten im Ort beschäftigte 13 Feuerwehren

Aus bislang unbekannter Ursache war in einem Schuppen in Helpfau-Uttendorf in OÖ ein Brand ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell auf das angrenzende Haus, eine Garage und zwei weitere Gebäude aus. 13 Feuerwehren gaben alles, um den Brand einzugrenzen. Für Schwierigkeiten sorgte auch die Löschwasserknappheit.
Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Dienstag gegen 20.15 Uhr in Helpfau-Uttendorf zum Brand eines Schuppens, der direkt an ein Zweifamilienhaus angebaut war. Der Schuppen wurde als Abstellraum, in dem auch diverse Elektrogeräte gelagert wurden, verwendet.
Brand breitete sich schnell aus
Die Bewohner des Zweifamilienhauses konnten frühzeitig eine Rauchentwicklung wahrnehmen, sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und die Feuerwehr verständigen. Der Brand breitete sich rasant aus und beschädigte auch die angrenzenden Häuser.
Großer Schaden durch Flammen
Ein vollständiges Übergreifen konnte aber durch die Feuerwehr verhindert werden. Insgesamt wurden drei Wohnhäuser, ein Pkw und eine Garage stark beschädigt, verletzt wurde niemand. „Brand aus“ wurde von der Feuerwehr um 22.15 Uhr gemeldet. Weil aufgrund der anhaltenden Trockenheit das Löschwasser knapp war, waren Landwirte mit Anhängern voller Wasser zu Hilfe geeilt.
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