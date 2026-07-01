Brand mitten im Ort beschäftigte 13 Feuerwehren

Großer Schaden durch Flammen

Ein vollständiges Übergreifen konnte aber durch die Feuerwehr verhindert werden. Insgesamt wurden drei Wohnhäuser, ein Pkw und eine Garage stark beschädigt, verletzt wurde niemand. „Brand aus“ wurde von der Feuerwehr um 22.15 Uhr gemeldet. Weil aufgrund der anhaltenden Trockenheit das Löschwasser knapp war, waren Landwirte mit Anhängern voller Wasser zu Hilfe geeilt.