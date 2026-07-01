Plus 5,2%: Arbeitslosigkeit bei Frauen steigt an

Nachdem die Zahl der Arbeitslosen in Oberösterreich zuletzt mehrere Monate lang gesunken war, gibt es nun wieder einen leichten Anstieg von einem Prozent. Besonders betroffen sind allerdings Frauen: Die Anzahl der weiblichen Jobsuchenden legte um 5,2 Prozent zu.
Insgesamt waren im Juni knapp 36.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher arbeitslos gemeldet, wie das AMS am Mittwoch bekanntgab. Das entspricht einem Anstieg von einem Prozent zum Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote in OÖ liegt damit bei 4,9 Prozent – bundesweit sind 6,9 Prozent.
Deutlicher Unterschiede gibt es zwischen den Geschlechtern: Während in Oberösterreich um 2,6 Prozent weniger Männer arbeitslos waren als im Vorjahresmonat, stieg die Arbeitslosigkeit bei Frauen um 5,2 Prozent auf 17.258 Jobsuchende. „Diese Entwicklung zeigt sich in allen Alterskohorten, besonders stark nun auch bei jungen Frauen. Gleichzeitig sinkt das Stellenangebot in jenen Branchen, die von dieser Gruppe priorisiert werden“, sagt Iris Schmidt, Landesgeschäftsführerin des AMS OÖ. „Darum ist es notwendig, unsere Interventionen mit Schwerpunktsetzungen für diese Zielgruppe im Juli und August zu intensivieren“ – eine entsprechende Programmanpassung des AMS sei in Ausrollung, um junge Frauen „für nachgefragte Branchen zu begeistern.“
Mehr offene Stellen und mehr Langzeitarbeitslose
Positiv ist hingegen die Entwicklung der offenen Stellen – sie legten im Juni um 3,4 Prozent auf knapp 21.000 zu. Weiter rückläufig ist die Arbeitslosigkeit auch in der Warenherstellung (das ist mehr oder weniger die Industrie) mit einem Minus von 3,6 Prozent.
Seit Monaten begleitet Oberösterreich ein starker Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Hier ist keine Entspannung in Sicht: Im Juni stieg die Zahl jener, die seit mehr als einem Jahr auf Jobsuch sind, weiter an – um 18,3 Prozent auf 11.402 Betroffene.
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