Plus 5,2%: Arbeitslosigkeit bei Frauen steigt an

Deutlicher Unterschiede gibt es zwischen den Geschlechtern: Während in Oberösterreich um 2,6 Prozent weniger Männer arbeitslos waren als im Vorjahresmonat, stieg die Arbeitslosigkeit bei Frauen um 5,2 Prozent auf 17.258 Jobsuchende. „Diese Entwicklung zeigt sich in allen Alterskohorten, besonders stark nun auch bei jungen Frauen. Gleichzeitig sinkt das Stellenangebot in jenen Branchen, die von dieser Gruppe priorisiert werden“, sagt Iris Schmidt, Landesgeschäftsführerin des AMS OÖ. „Darum ist es notwendig, unsere Interventionen mit Schwerpunktsetzungen für diese Zielgruppe im Juli und August zu intensivieren“ – eine entsprechende Programmanpassung des AMS sei in Ausrollung, um junge Frauen „für nachgefragte Branchen zu begeistern.“