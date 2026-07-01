„Einfach Krauli“: Kochen unter freiem Himmel

Christoph „Krauli“ Held, Haubenkoch am Siriuskogel in Bad Ischl, ist ein bekanntes Gesicht der österreichischen Kochszene. Er liebt regionale Produkte und geniale Kochmomente – die Herzstücke seiner neuen LT1-Sendung, die Anfang Juli startet.
„Offenheit, wenig Planung, viel Freude und Spaß – und es kommt auch was zum Essen auf den Tisch“, meint Christoph „Krauli“ Held augenzwinkernd über seine neue TV-Show. Der Haubenkoch vom Siriuskogel in Bad Ischl wurde durch mehrere Gastro-Projekte während der Kulturhauptstadt 2024, durch Podcasts sowie YouTube- und TV-Formate überregional bekannt.
Erstmals kocht er nun im heimischen TV auf: „Einfach Krauli – Die LT1 Sommerküche“ nennt er seine Koch-Sendung, die ab 4. Juli zu sehen ist.
Echte Kochleidenschaft
Darin vermittelt er viel mehr als nur Rezepte oder Küchentricks. „Ich wollte nie Fernsehen machen, das nur schön ausschaut“, lässt er durchblicken, „sondern ich will zeigen, wie wir wirklich kochen, leben und genießen – ehrlich, bodenständig, mit Leidenschaft und mit Produkten, hinter denen echte Menschen stehen.“
Bio ist Qualitätssiegel
Im Mittelpunkt stehen regionale Zutaten aus heimischer Produktion: „Bio ist ein Qualitätsbeweis, da kann schon mal nicht so viel schief gehen. Wenn das mit gekonnten Handgriffen den Feinschliff kriegt, dann kommt man zu einem megaguten Endresultat“, sagt „Krauli“ Held, der eine Outdoor-Küche nutzen wird. Diese wurde für den Dreh der Show auf einem Feld in Niederwaldkirchen, Bezirk Rohrbach, platziert. Unter freiem Himmel werden „authentische Kochmomente“ und supergute Gerichte entstehen, ist er überzeugt.
Held bekennt sich zu Verwurzelung, gleichzeitig strebt er den Blick über den Tellerrand an. So sind Gerichte wie „Blunzen-Sommerrolle mit Cashewkern-Sauce und Kernöl“, wie er sie in seinem ersten Kochbuch „Held & Herd“ (Servus, 41 €) gesammelt hat, keine Seltenheit.
Die erste LT1-Staffel „Einfach Krauli“ hat übrigens sechs Teile.
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