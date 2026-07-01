„Einfach Krauli“: Kochen unter freiem Himmel

Held bekennt sich zu Verwurzelung, gleichzeitig strebt er den Blick über den Tellerrand an. So sind Gerichte wie „Blunzen-Sommerrolle mit Cashewkern-Sauce und Kernöl“, wie er sie in seinem ersten Kochbuch „Held & Herd“ (Servus, 41 €) gesammelt hat, keine Seltenheit.

Die erste LT1-Staffel „Einfach Krauli“ hat übrigens sechs Teile.