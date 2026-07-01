PV-Händler mit 1,5 Millionen Euro Schulden pleite

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der gesamten PV-Branche führten nun zur Pleite des Unternehmens, berichtet der Gläubigerschutzverband AKV Europa. Vor allem durch den Preisverfall durch Importware, reduzierte Förderungen sowie Unsicherheiten bei gesetzlichen Rahmenbedingungen sei es zu Forderungsausfällen gekommen – unter anderem auch infolge von Insolvenzen von Geschäftspartnern.