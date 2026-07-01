PV-Händler mit 1,5 Millionen Euro Schulden pleite

Wegen des Preisverfalls durch Importwaren, reduzierte Förderungen und gesetzlichen Unsicherheiten in der Photovoltaikbranche meldete der Leondinger Großhändler THI Konkurs an. Die Passiva betragen rund 1,5 Millionen Euro.
Die THI Handels GmbH aus Leonding hat am Mittwoch einen Insolvenzantrag beim Landesgericht Linz eingebracht. Die 2020 gegründete Firma ist im Großhandel mit Elektroinstallationsprodukten tätig, insbesondere mit Photovoltaik und Brandschutztechnik.
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der gesamten PV-Branche führten nun zur Pleite des Unternehmens, berichtet der Gläubigerschutzverband AKV Europa. Vor allem durch den Preisverfall durch Importware, reduzierte Förderungen sowie Unsicherheiten bei gesetzlichen Rahmenbedingungen sei es zu Forderungsausfällen gekommen – unter anderem auch infolge von Insolvenzen von Geschäftspartnern.
Fünf Mitarbeiter betroffen
In Summe belaufen sich die Schulden laut AKV Europa auf rund 1,5 Millionen Euro bei cirka 60 Gläubigern. Demgegenüber stehen Aktiva von etwa 660.000 Euro. Von der Pleite sind fünf Mitarbeiter betroffen.
„Eine Fortführung des Unternehmens ist mangels finanzieller Mittel nicht mehr beabsichtigt; es wird die Schließung des Betriebs angestrebt“, heißt es vom Gläubigerschutzverband.
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