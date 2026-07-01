Von jedem Euro bleiben Gemeinden nur noch 26 Cent

„Das Gemeindehilfspaket ist aus Sicht der Stadt Steyr purer Zynismus“

Auch größere Städte stünden unter Druck. In Steyr sei der negative Transfersaldo gegenüber dem Land im Vorjahr auf rund 18,3 Millionen Euro gestiegen. Bürgermeister Markus Vogl sagt: „Steyr wirtschaftet sehr verantwortungsvoll. Aber selbst eine gut geführte Stadt stößt an ihre Grenzen, wenn immer mehr Geld aus der Stadt abgezogen wird und immer weniger zurückkommt.“ Das Gemeindepaket bezeichnet er als „puren Zynismus“, weil ein Großteil der Mittel zuvor von den Gemeinden selbst aufgebracht werde.