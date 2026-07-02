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Sicherer Start mit Banner Batterien im Sommer

Oberösterreich
02.07.2026 00:01
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Sommerhitze kann Autobatterien stark belasten. Ein rechtzeitiger Batteriecheck sorgt für ...
Sommerhitze kann Autobatterien stark belasten. Ein rechtzeitiger Batteriecheck sorgt für zuverlässige Mobilität.(Bild: Banner)
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Von Promotion Team

Sommerhitze setzt Autobatterien stärker zu als viele denken. Hohe Temperaturen beschleunigen die Alterung und erhöhen das Risiko von Startproblemen. Ein rechtzeitiger Batteriecheck vor der Urlaubsfahrt sorgt für Sicherheit und verhindert unangenehme Überraschungen unterwegs.

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Während viele Autofahrer Batteriepannen vor allem mit kalten Wintertagen verbinden, stellt auch die Sommerhitze eine große Belastung dar. Hohe Temperaturen beschleunigen chemische Prozesse im Inneren der Batterie, erhöhen die Selbstentladung und können die Lebensdauer deutlich verkürzen. Die Folgen zeigen sich oft erst später – etwa dann, wenn das Fahrzeug plötzlich nicht mehr startet.

Sicher unterwegs mit einem Batteriecheck
Wer vor der Urlaubsreise den Zustand der Batterie überprüfen lässt, kann mögliche Schwachstellen frühzeitig erkennen. Besonders bei älteren Batterien empfiehlt sich ein professioneller Test. So lassen sich Ausfälle vermeiden und die Reise beginnt entspannt. Zusätzlich helfen einfache Maßnahmen wie regelmäßige Kontrolle, ausreichende Ladung und die Vermeidung unnötiger Stromverbraucher dabei, die Batterie auch an heißen Tagen leistungsfähig zu halten.

(Bild: Banner)

Qualität und Innovation aus Österreich
Seit 1937 entwickelt und produziert Banner leistungsstarke Batterielösungen für mobile und stationäre Anwendungen. Die Unternehmensgruppe ist in zwei Geschäftsbereiche gegliedert: Automotive für Starter-, Bordnetz- und Freizeitbatterien sowie Energy Solutions für stationäre Energiespeicherlösungen. Entwicklung und Produktion erfolgen an den österreichischen Standorten Leonding und Thalheim bei Wels.

Verlässliche Energie für Europa
Unter der Leitung von Mag. Werner Töpfl beschäftigt Banner rund 770 Mitarbeiter und ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften in 13 europäischen Ländern vertreten. Darüber hinaus werden Kund in mehr als 70 Staaten Europas, Afrikas und Asiens über Direktimporteure betreut. Technische Kompetenz, höchste Qualitätsstandards und kontinuierliche Innovation machen Banner zu einem verlässlichen Partner für moderne Energielösungen.

Mag. Werner Töpfl, Chief Executive Officer
Mag. Werner Töpfl, Chief Executive Officer(Bild: Banner)

Weitere Hitzetipps, damit Ihre Batterie nicht ins Schwitzen kommt, finden Sie HIER

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