Kurs voll? So lernt Ihr Kind trotzdem Schwimmen

Kann ein Kind nach einem Sturz ins Wasser selbstständig an den Beckenrand gelangen, ohne in Panik zu geraten, können viele schwere Ertrinkungsunfälle verhindert werden. Dieses Ziel lasse sich oft schon im Alter von zwei bis drei Jahren vorbereiten. Ganz besonders, wenn das Kind regelmäßig Babyschwimmkurse besucht hat. Dass Neugeborene von Anfang an mithilfe des Atemschutzreflexes tauchen können, sei jedoch eine veraltete Ansicht, sagt Falzeder. „Dieser Reflex ist nicht angenehm, weil er die Luftröhre versperrt, und sollte deshalb nicht weiter geübt werden. Wir vom Babyschwimmverband verfolgen den Ansatz, dass jedes Kind seine eigene Strategie entwickeln sollte, mit Wasser umzugehen. Selbstbestimmung spielt dabei eine wichtige Rolle und Neugeborene, die ihren Kopf noch nicht einmal halten können, können das noch nicht.“