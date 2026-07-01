Fußball-WM lässt Kassen bei Wettanbietern klingeln

„Es ist die wichtigste Zeit des Jahres für die Wettbranche“, sagt Wolfgang Krenn, Vize-Obmann der Freizeit-Fachgruppe in der Wirtschaftskammer Oberösterreich und selbst Glücksspielunternehmer. Nicht nur wegen des großen Umsatzes: „Großereignisse legen das Scheinwerferlicht auf die Sportwettenbranche, das wird natürlich auch werbetechnisch genutzt. Der Vorteil ist: Bei einer WM zieht man auch viele an, die sonst nicht wetten.“ Tatsächlich laufen in den neu eingeführten Trinkpausen während der Spiele bei den TV-Übertragungen nun hauptsächlich Werbespots von Wettanbietern.