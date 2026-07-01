Biker schleuderte gegen Baum, nur leicht verletzt

Wegen Rollsplit auf der Fahrbahn war ein 38-Jähriger aus Sankt Marienkirchen bei Kopfing mit seinem Motorrad ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Während das Gefährt auseinandergerissen wurde, erlitt der Zweiradfahrer nur leichte Verletzungen und kam ins Spital nach Ried.
Ein 38-Jähriger aus St. Marienkirchen fuhr am Dienstag gegen 20:20 Uhr mit seinem Motorrad auf der B136 Sauwaldstraße von St. Roman kommend Richtung St. Aegidi. Im Ortschaftsbereich Mitteredt, Gemeinde Kopfing im Innkreis, geriet er aufgrund von Schotter auf der Fahrbahn mit dem Heck seines Motorrades ins Schleudern, stürzte und rutschte in das angrenzende Waldstück.
Bike zerstört, leicht verletzt
Dort prallte er gegen einen Baum, wodurch das Motorrad völlig auseinandergerissen wurde. Der 38-Jährige hatte aber Glück im Unglück: Er wurde laut Rotem Kreuz mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.
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