Biker schleuderte gegen Baum, nur leicht verletzt

Ein 38-Jähriger aus St. Marienkirchen fuhr am Dienstag gegen 20:20 Uhr mit seinem Motorrad auf der B136 Sauwaldstraße von St. Roman kommend Richtung St. Aegidi. Im Ortschaftsbereich Mitteredt, Gemeinde Kopfing im Innkreis, geriet er aufgrund von Schotter auf der Fahrbahn mit dem Heck seines Motorrades ins Schleudern, stürzte und rutschte in das angrenzende Waldstück.