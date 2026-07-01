„Ihr Kind hat Krebs“: Haft für Telefonbetrüger

Hohe Schadenssumme

Insgesamt sollen die Geschädigten Goldmünzen und Goldschmuck im Gesamtwert von 370.000 Euro übergeben haben. Im dritten Fall wurden sie auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der Haupttäter (37) wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt, der Fahrer (25) kam mit drei Jahren – eines davon unbedingt – davon. Beide Angeklagte haben Nichtigkeitsbeschwerden eingelegt, die Urteile sind somit nicht rechtskräftig.