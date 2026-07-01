„Ihr Kind hat Krebs“: Haft für Telefonbetrüger

Am Landesgericht Wels mussten sich am Mittwoch zwei Telefonbetrüger verantworten. Die beiden Männer (25, 37) sollen in zumindest drei Fällen „erfolgreich“ gewesen sein und ältere Menschen um erhebliche Summen gebracht haben.
Wegen Betrugs mussten sich am Mittwoch am Landesgericht Wels zwei Männer (25, 37) verantworten. Sie sollen in drei Fällen ältere Menschen mit Schockanrufen zur Herausgabe von Gold und Schmuck überredet haben. Den Opfern sei vorgespielt worden, ihr Kind leide an einer Krebserkrankung und benötige dringend ein teures Medikament, das sofort bezahlt werden müsse.
Hohe Schadenssumme
Insgesamt sollen die Geschädigten Goldmünzen und Goldschmuck im Gesamtwert von 370.000 Euro übergeben haben. Im dritten Fall wurden sie auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der Haupttäter (37) wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt, der Fahrer (25) kam mit drei Jahren – eines davon unbedingt – davon. Beide Angeklagte haben Nichtigkeitsbeschwerden eingelegt, die Urteile sind somit nicht rechtskräftig.
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