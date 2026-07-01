„Er war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort“

Lebensgefährtin sah alles mit an

Der Sturm hatte einen schweren Ast eines Kastanienbaums abgerissen. Dieser traf den 26-Jährigen am Kopf und klemmte ihn auf dem Quad ein. Die unversehrte Lebensgefährtin lief daraufhin zu einem Nachbarhaus, von wo aus sie die Rettungskette in Gang setzte. Die Bewohner eilten mit Kettensägen herbei, befreiten den Schwerstverletzten und begannen mit der Reanimation. Er wurde mit dem Notarzt ins Linzer UKH gebracht, erlag aber im Schockraum gegen 23.20 Uhr seinen Verletzungen.