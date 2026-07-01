Gleich zwei E-Scooter-Fahrer bei Stürzen verletzt

Am Dienstagabend wurden zwei E-Roller-Piloten bei Unfällen teils schwer verletzt. Ein 18-Jähriger, der mit einem 13-Jährigen unterwegs war, stürzte, und zog sich schwere Verletzungen zu. Nur eine Stunde zuvor war ein 51-Jähriger ebenfalls umgefallen – er war schwer alkoholisiert unterwegs gewesen.
Ein 18-jähriger Perger war am Dienstag gegen 22 Uhr mit seinem E-Scooter im Gemeindegebiet von Mauthausen unterwegs. Ein 13-jähriger Freund aus Mauthausen fuhr auf dem Scooter als Passagier mit. Aus unbekannter Ursache stürzten sie, und der 18-Jährige wurde schwer verletzt. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten die alarmierten Polizisten Erste Hilfe. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 18-Jährige in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.
51-Jähriger alkoholisiert
Nur knapp eine Stunde zuvor, gegen 20.55 Uhr, fuhr ein 51-Jähriger aus Waldhausen im Strudengau mit seinem E-Scooter in seinem Heimatort auf der L1438. Laut Augenzeugen war er in Schlangenlinien unterwegs. Dabei kam er rechts auf einen Parkplatzstreifen parallel zur Fahrbahn und stürzte, nachdem er dort gegen die Gehsteigkante gefahren sein dürfte. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung in das Krankenhaus Amstetten gebracht. Ein Alkotest im Krankenhaus ergab einen Wert von 2,42 Promille.
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