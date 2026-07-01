Gleich zwei E-Scooter-Fahrer bei Stürzen verletzt

51-Jähriger alkoholisiert

Nur knapp eine Stunde zuvor, gegen 20.55 Uhr, fuhr ein 51-Jähriger aus Waldhausen im Strudengau mit seinem E-Scooter in seinem Heimatort auf der L1438. Laut Augenzeugen war er in Schlangenlinien unterwegs. Dabei kam er rechts auf einen Parkplatzstreifen parallel zur Fahrbahn und stürzte, nachdem er dort gegen die Gehsteigkante gefahren sein dürfte. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung in das Krankenhaus Amstetten gebracht. Ein Alkotest im Krankenhaus ergab einen Wert von 2,42 Promille.