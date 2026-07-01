Stiegl meldet 48 Mitarbeiter zur Kündigung an

Die beiden Tiroler Standorte in Wörgl und Inzing sollen im September schließen, der im oberösterreichischen Asten im November. Die Zahl der Betroffenen in Tirol beläuft sich laut Stiegl auf 28, in Oberösterreich seien es 20 Personen. In Summe meldet die Privatbrauerei also 48 Mitarbeiter zur Kündigung an. Sie sollen aber alle das Angebot bekommen, von den neuen Logistikpartnern, die für Stiegl künftig die Belieferung der Gastronomie durchführen, übernommen zu werden. Zudem gibt es für die Betroffenen im Fall der Fälle Sozialpläne, betont Stiegl gegenüber der „Krone“.