Von Lehrlingen zu internationalen Aufträgen

In der neuesten Episode des Podcasts „Ich bin Unternehmerin PUNKT“, präsentiert von Frau in der Wirtschaft OÖ und „Krone“, bittet Podcast-Host Lisa Sigl dieses Mal Michaela Wiesbauer ans Mikro. Der Fokus der Geschäftsführerin von Glas Wiesbauer liegt unter anderem auf der Lehrlingsausbildung – mehr dazu in der Folge.