Von Lehrlingen zu internationalen Aufträgen

In der neuesten Episode des Podcasts „Ich bin Unternehmerin PUNKT“, präsentiert von Frau in der Wirtschaft OÖ und „Krone“, bittet Podcast-Host Lisa Sigl dieses Mal Michaela Wiesbauer ans Mikro. Der Fokus der Geschäftsführerin von Glas Wiesbauer liegt unter anderem auf der Lehrlingsausbildung – mehr dazu in der Folge.
Wie verbindet man Tradition und modernes Handwerk? In Episode 5 von „Ich bin Unternehmerin PUNKT“ spricht Lisa Sigl mit Michaela Wiesbauer, Geschäftsführerin von GlasWiesbauer in Mauthausen. Das Familienunternehmen besteht seit 1929 und wird mittlerweile in der vierten Generation geführt.
Michaela berichtet über die Bedeutung der Lehrlingsausbildung und erklärt, warum junge Talente so wichtig für die Zukunft des Betriebs sind. Außerdem erzählt sie von einem großartigen internationalen Auftrag und wie ein mittelständischer oberösterreichischer Betrieb eine internationale Ausschreibung gewinnen kann.
Ihre Zuversicht in die Zukunft und Einblicke in die Verbindung von Handwerk, Innovation und Unternehmertum machen die Episode besonders spannend. Gleich hier hören oder überall, wo es Podcasts gibt!
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