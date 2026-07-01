„Seen kippen nicht so schnell, wie man glaubt!“



Blaualgen für Hunde gefährlich

Doch was bedeutet das für den Badegast, der sich bloß abkühlen will? Kippen die Gewässer der Reihe nach? Experte Schobesberger bleibt relativ kühl: „Je kleiner ein Gewässer ist, desto schneller heizt es sich auf. Bei großen Gewässern wie dem Atter- oder Traunsee verteilt sich die Energie anders.“ Was Schobesberger besonders wichtig ist: „Landläufig sagt man rasch, dass ein See kippt. Aber dazu braucht es sehr lange, große Hitze und auch einen entsprechenden Nährstoffeintrag. Was eher passiert, ist, dass es eine große Algenblüte geben kann. Dadurch ,fischelt´, wenn man sich nähert. Das ist aber meist im Flachwasserbereich der Fall.“ Aufpassen müssen vor allem Hundebesitzer, denn Blaualgen können ihre geliebten Vierbeiner rasch ins Jenseits befördern.