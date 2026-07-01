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Trotz arger Hitze

„Seen kippen nicht so schnell, wie man glaubt!“

Oberösterreich
01.07.2026 13:00
Gewässerexperte Nikolaus Schobesberger
Gewässerexperte Nikolaus Schobesberger(Bild: Werner Dedl)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Die Rekord-Hitze setzt auch die heimischen Gewässer unter Druck. Die Fischer machen sich bereits Sorgen um die Flossenträger und auch der WWF warnt davor, dass die steigenden Wassertemperaturen ein großer Stressfaktor sind. Gelassen bleibt hingegen Nikolaus Schobesberger von der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes OÖ.  Von einer ökologischen Katastrophe sei man noch weit entfernt. 

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Samstagabend, der idyllische Badesee in Tragwein: Auf einer Digitaltafel wird die Wassertemperatur angezeigt: satte 26,7 Grad. Ist das noch normal und was bedeuten solche Temperaturen für die Wasserqualität? Das wollten wir vom Gewässerexperten Nikolaus Schobesberger von Abteilung Wasserwirtschaft des Landes OÖ wissen. Denn der rapide Klimawandel, der sich nun auch auf diese Weise manifestiert, macht vielen Sorgen. Wie zum Beispiel Landesfischermeister Gerhard Sandmayr, der im ORF den Temperaturanstieg in den heimischen Seen so kommentiert: „Das bedeutet, dass so manche Fischarten dort praktisch ums Überleben kämpfen.“ Der Irrsee ist derzeit 29 Grad warm, der Mondsee weist 28 Grad auf. Selbst der an sich sehr „frische“  Hallstättersee hat bei der Gosaumühle knapp 26 Grad.

 Hitze ist Stress für die Fische
Und auch der WWF warnt eindringlich: So hat die March bei Hohenau (NÖ) einen neuen Temperaturrekord erreicht: Am Montag wurde ein Höchstwert von 30,3 Grad Celsius gemessen. Der bisheriger Höchstwert wurde mit 29,3 Grad am 3. August 2018 erreicht. Auch das Tagesmittel lag zuletzt bei außergewöhnlich hohen 28,7 Grad. „Für Fische ist die Wassertemperatur ein entscheidender Stressfaktor. Warmes Wasser enthält weniger Sauerstoff, gleichzeitig steigt der Sauerstoffbedarf der Tiere. Wenn dann auch noch tiefere Bereiche, lebendige Seitenarme und kühlere Rückzugsräume fehlen, kann Hitze rasch zur Überlebensfrage werden“, so WWF-Expertin Marie Pfeiffer.

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Blaualgen für Hunde gefährlich
Doch was bedeutet das für den Badegast, der sich bloß abkühlen will? Kippen die Gewässer der Reihe nach? Experte Schobesberger bleibt relativ kühl: „Je kleiner ein Gewässer ist, desto schneller heizt es sich auf. Bei großen Gewässern wie dem Atter- oder Traunsee verteilt sich die Energie anders.“ Was Schobesberger besonders wichtig ist: „Landläufig sagt man rasch, dass ein See kippt. Aber dazu braucht es sehr lange, große Hitze und auch einen entsprechenden Nährstoffeintrag.  Was eher passiert, ist, dass es eine große Algenblüte geben kann. Dadurch ,fischelt´, wenn man sich nähert. Das ist aber meist im Flachwasserbereich der Fall.“ Aufpassen müssen vor allem Hundebesitzer, denn Blaualgen können ihre geliebten Vierbeiner rasch ins Jenseits befördern. 

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