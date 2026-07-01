Schlaganfall nach Festnahme: Beamte leugnen Fehler

Im Rollstuhl vor die Tür gestellt

Doch die Aussage des Ukrainers ist wirklich erschreckend: Das Opfer spricht von Symptomen, die ungefähr um 19 Uhr eingesetzt hätten. Er hätte den Notknopf in der Zelle gedrückt, doch der Beamte habe die Rettung nicht rufen wollen. In einem Rollstuhl – denn gehen konnte der 54-Jährige nicht mehr – wäre er zum Polizeijuristen gebracht worden, wo er abermals um Hilfe gebeten hätte. Die Beamten hätten ihn aber einfach vor die Tür gerollt. Die Rettung rief er dann selbstständig. Er schließt sich dem Prozess mit insgesamt 80.000 Euro Schmerzensgeld an.