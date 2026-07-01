Schauspiel-Ikone wegen Steuerbetrugs verurteilt

Die französische Schauspielerin Isabelle Adjani ist in einem Berufungsverfahren wegen schwerer Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Richter legten ihr am Mittwoch zudem eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro auf.
Damit blieben die Richter deutlich hinter dem Strafmaß der ersten Instanz zurück: 2023 war die Schauspielerin zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und 250.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Adjanis Anwalt zeigte sich über die verringerte Strafe „äußerst erleichtert“. Er kündigte aber an, das oberste Berufungsgericht anzurufen.
Illegaler Steuerwohnsitz in Portugal
Die Richter befanden die 71-Jährige für schuldig, auf illegale Weise ihren Steuerwohnsitz zeitweise nach Portugal verlegt zu haben. Sie sahen es auch als erwiesen an, dass die Schauspielerin ein Geldgeschenk eines Freundes in Höhe von zwei Millionen Euro als Kredit verschleiert hatte. Zudem hatte sie etwa 120.000 Euro von einem Offshore-Unternehmen über ein nicht deklariertes US-Konto nach Portugal transferiert. Die Affäre war durch die sogenannten Panama Papers ausgelöst worden, die Hinweise auf Offshore-Aktivitäten gaben.
„Noch nie eine Steuererklärung ausgefüllt“
Adjani hatte im April vor Gericht ausgesagt, dass sie von einem ihrer Steuerberater betrogen worden sei. Sie sei eine „leichte Beute“ für ihn gewesen, da sie an einer Verwaltungsphobie leide. „Ehrlich gesagt habe ich noch nie eine Steuererklärung ausgefüllt. Und das ist gut so, denn es wäre katastrophal gewesen“, hatte sie erklärt. Sie verwahrte sich dagegen, eine „Diebin“ zu sein. Der Anwalt der Steuerbehörde hatte ausgesagt, dass Adjani ihren Lebensmittelpunkt eindeutig in Frankreich hatte und dort hätte veranlagt werden müssen.
Adjani hatte 2016 und 2017 ihren Wohnsitz nach Portugal verlegt. Die französische Zeitschrift „Paris Match“ veröffentlichte anschließend eine Homestory mit Fotos von der Wohnung, die sie nach eigenen Angaben in ein „Loft“ hatte umbauen lassen. Wenn sie nach Paris komme, übernachte sie bei Freunden oder im Hotel, sagte sie der Zeitschrift.
Adjani zählte in den 80er- und 90er-Jahren zu den bedeutendsten französischen Filmstars. Sie wurde mit insgesamt fünf César-Filmpreisen ausgezeichnet, unter anderem für „Camille Claudel“, „Die Bartholomäusnacht“ und „Heute trage ich Rock!“. Die Schauspielerin hat einen franko-algerischen Vater und eine deutsche Mutter, wurde in Paris geboren und wuchs zweisprachig auf.
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