Schauspiel-Ikone wegen Steuerbetrugs verurteilt

„Noch nie eine Steuererklärung ausgefüllt“

Adjani hatte im April vor Gericht ausgesagt, dass sie von einem ihrer Steuerberater betrogen worden sei. Sie sei eine „leichte Beute“ für ihn gewesen, da sie an einer Verwaltungsphobie leide. „Ehrlich gesagt habe ich noch nie eine Steuererklärung ausgefüllt. Und das ist gut so, denn es wäre katastrophal gewesen“, hatte sie erklärt. Sie verwahrte sich dagegen, eine „Diebin“ zu sein. Der Anwalt der Steuerbehörde hatte ausgesagt, dass Adjani ihren Lebensmittelpunkt eindeutig in Frankreich hatte und dort hätte veranlagt werden müssen.