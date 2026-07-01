Verurteilter Terrorist: „Es gibt mehrere wie mich“

Zuletzt wurde der Wiener mit ägyptischen Wurzeln zu 20 Jahren verurteilt, weil er besagtem Attentäter half, vor dem Anschlag eine Kalaschnikow zu besorgen. Verständnis hat er dafür nicht: „Es macht doch bitte einen Unterschied, ob ich ihm die Waffe besorge, oder ihm nur einen Kontakt weiterleite, der ihm die Waffe geben kann“, ist er erbost. „Sie wussten aber, dass Sie ein Maschinengewehr an einen radikalen Verurteilten vermitteln – terroristischer geht‘s ja gar nicht“, merkt der beisitzende Richter des Schöffensenats an. Auch dieses Argument redet der zum Schönreden geneigte Angeklagte klein: „Ja schon, aber da war ja gar keine Munition dabei! Ich hasse es, für etwas beschuldigt zu werden, was ich nicht getan habe!“, rastet er plötzlich aus und beschimpft die Staatsanwältin als „lächerlich“. Diese lässt sich davon nicht beeindrucken: „Sie wollen sich nur rausreden und uns weißmachen, nichts mit dem IS zu tun zu haben.“