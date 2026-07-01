Mega-Absage kurz vor der Promi-Trauung des Jahres

Goldener Glamour für Taylor Swift: Die Sängerin präsentiert sich mit Travis Kelce in einem funkelnden Goldkleid. Dazu kombiniert sie Schmuck aus dem Nachlass von Hollywood-Legende Elizabeth Taylor, den Kelce ihr geschenkt haben soll. Rund um ihr Hochzeitskleid ranken sich ebenfalls bereits zahlreiche Gerüchte – darunter Spekulationen über eine mögliche Inspiration durch Elizabeth Taylors berühmtes Brautkleid von 1950. (Bild: PPS/www.PPS.at)