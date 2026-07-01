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Taylor-Swift-Hochzeit

Mega-Absage kurz vor der Promi-Trauung des Jahres

Society International
01.07.2026 17:00
Taylor Swift und Travis Kelce gelten als das Glamour-Paar der USA. Am Wochenendende wollen sich ...
Taylor Swift und Travis Kelce gelten als das Glamour-Paar der USA. Am Wochenendende wollen sich die Pop-Ikone und der NFL-Star vor Familie, Freunden und zahlreichen Prominenten das Jawort geben.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.photopress.at)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die Spekulationen haben jetzt ein Ende: Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) werden nicht bei der Hochzeit von Taylor Swift (36) und NFL-Star Travis Kelce (36) dabei sein. Dabei verbindet den künftigen König Großbritanniens und den Pop-Superstar eine Freundschaft, die bereits mehr als ein Jahrzehnt zurückreicht.

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Wochenlang hatten Fans und Royal-Beobachter gerätselt, ob das britische Thronfolgerpaar auf der Gästeliste für das wohl größte Promi-Event des Jahres steht – doch daraus wird nichts, enthüllte jetzt das renommierte „People“-Magazin. 

Wales-Familie fehlt bei Mega-Trauung
Besonders angeheizt wurden die Gerüchte im Mai, als William in der Radiosendung Heart Breakfast auf eine mögliche Einladung angesprochen wurde. Seine vielsagende Antwort: „Kein Kommentar.“ Mit einem Lächeln fügte er hinzu, er hoffe durchaus auf eine Einladung. Sofort überschlugen sich die Spekulationen auf beiden Seiten des Atlantiks. Jetzt ist klar: Die Wales-Familie wird die Mega-Trauung verpassen.

Prinz William und Prinzessin Kate Anfang Juni bei der Hochzeit von Williams Cousin Peter ...
Prinz William und Prinzessin Kate Anfang Juni bei der Hochzeit von Williams Cousin Peter Phillips und Harriet Sperling. Zur Traumhochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce werden die Royals hingegen nicht erwartet.(Bild: APA-Images / Action Press / Royalfoto)

William und Taylor verbindet eine besondere Geschichte
Dabei verbindet den künftigen König Großbritanniens und den Pop-Superstar eine Freundschaft, die bereits mehr als ein Jahrzehnt zurückreicht. Unvergessen bleibt ihr gemeinsamer Auftritt im Jahr 2013 bei einer Wohltätigkeitsgala im Kensington Palace, als William, Taylor Swift und Jon Bon Jovi spontan gemeinsam „Livin‘ on a Prayer“ sangen.

Auch zuletzt sorgten die beiden immer wieder für Schlagzeilen. Im Juni 2024 besuchte William mit Prinz George und Prinzessin Charlotte Taylors gefeierte Eras Tour in London. Bilder vom gemeinsamen Backstage-Treffen gingen um die Welt. Taylor gratulierte William sogar öffentlich zum Geburtstag und veröffentlichte ein Selfie mit den Royals und Travis Kelce.

Umso größer war die Hoffnung vieler Fans, die britischen Royals könnten bei der Hochzeit für den ultimativen Glanzmoment sorgen.

Amerikas royale Hochzeit
Seit ihrer Verlobung im August 2025 gelten Taylor Swift und Travis Kelce als das absolute Glamour-Paar der USA. Die bevorstehende Hochzeit wird bereits mit den legendären Royal Weddings von William und Kate oder Harry und Meghan verglichen.

Kein Wunder: Wenn die erfolgreichste Pop-Sängerin der Welt und einer der größten NFL-Stars vor den Traualtar treten, blickt die gesamte Promi-Welt auf ein einziges Ereignis.

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Lavendel-Teppich statt Red Carpet!
Doch auch ohne William und Kate wird die Hochzeit alles in den Schatten stellen. Rund um den Madison Square Garden in New York laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Was dort entsteht, klingt eher nach Hollywood-Film als nach einer normalen Hochzeit.

Insider berichten von einer gigantischen Märchenkulisse mit Rollrasen, aufwendigen Gartenlandschaften und einer riesigen Schloss-Konstruktion mitten in der legendären Arena. Kisten mit Beschriftungen wie „Garden Party“ und sogar eine gewaltige „Mirror Ball“-Dekoration wurden bereits gesichtet – eine offensichtliche Anspielung auf Taylors Hit „Mirrorball“.

Besonders spektakulär: Ein ursprünglich geplanter roter Teppich wurde wieder entfernt. Stattdessen sollen die Braut, der Bräutigam und ihre prominenten Gäste über einen exklusiven lavendelfarbenen Teppich zum eigens errichteten Märchenschloss schreiten.

New York im Ausnahmezustand: Straßen gesperrt, Handy-Verbot, Geheimverträge

Im Madison Square Garden laufen die Vorbereitungen für die Mega-Hochzeit von Taylor Swift und ...
Im Madison Square Garden laufen die Vorbereitungen für die Mega-Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce auf Hochtouren. Arbeiter errichten eine riesige Märchenkulisse mit Schloss, Gartenlandschaft und lavendelfarbenem Teppich.(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)

Straßensperren und Sichtschutz-Zelte
Für die Hochzeit gelten Sicherheitsvorkehrungen, wie man sie normalerweise nur von Staatsbesuchen kennt. Rund um den Madison Square Garden wurden Straßensperrungen beantragt, riesige Sichtschutz-Zelte errichtet und das Personal teilweise zur Handy-Abgabe verpflichtet.

Auch die Gäste müssen sich strengen Regeln unterwerfen. Wer eingeladen wurde, soll Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnet haben. Die digitalen Einladungen enthalten sogar individuelle Wasserzeichen, damit mögliche Lecks sofort zurückverfolgt werden können.

Goldener Glamour für Taylor Swift: Die Sängerin präsentiert sich mit Travis Kelce in einem ...
Goldener Glamour für Taylor Swift: Die Sängerin präsentiert sich mit Travis Kelce in einem funkelnden Goldkleid. Dazu kombiniert sie Schmuck aus dem Nachlass von Hollywood-Legende Elizabeth Taylor, den Kelce ihr geschenkt haben soll. Rund um ihr Hochzeitskleid ranken sich ebenfalls bereits zahlreiche Gerüchte – darunter Spekulationen über eine mögliche Inspiration durch Elizabeth Taylors berühmtes Brautkleid von 1950.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Erst kleiner Kreis, dann gigantische Feier
Geplant sind ein exklusives Probeessen im kleinen Kreis und anschließend eine gigantische Feier mit schätzungsweise bis zu 2000 Gästen. Gefeiert werden soll Berichten zufolge bis tief in die Nacht.

Eines steht fest: Auch ohne William und Kate wird die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce zum größten Promi-Spektakel des Jahres – und möglicherweise zur glamourösesten Liebesfeier, die New York je gesehen hat.

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