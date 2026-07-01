Mit Gewehr auf Taube in Innenstadt geschossen

Brisant ist der Vorfall auch deshalb, weil über Tauben in Krems seit Wochen kontrovers diskutiert wird. Wie berichtet, ortet vor allem die ÖVP beim Bahnhof eine Taubenplage mit massiven Verunreinigungen und fordert ein Maßnahmenpaket. Nach Angaben der Stadt sind bereits Maßnahmen in Umsetzung. Ob der Schuss auf die Taube mit dieser Debatte in Zusammenhang steht, ist allerdings völlig offen.